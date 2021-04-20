شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 7 .. زميله باعه بفيلا بـ 2 مليون جنيه .. تفاصيل اغتيال الضابط محمد مبروك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار 2 في مشهد ترقب العناصر المسلحة بجماعة الإخوان، العقيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، والذي يقدمه الفنان إياد نصار، تمهيدا لإطلاق النيران عليه في أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل أثناء عودته إلى منزله بمدينة نصر فيصيب بـ 13 طلقة نارية.

المقدم محمد عويس

وكشفت أحداث الحلقة الثامنة من الاختيار بأن زميل الشهيد محمد مبرو، ويدعي المقدم محمد عويس رئيس وحدة مرور الأميرية ويقدم دوره في المسلسل الفنان أحمد شاكر، أرشد للعناصر التكفيرية معلومات عن الشهيد بمواعيد تحركاته وعنوان منزله مقابل الحصول على فيلا قيمتها 2 مليون جنيه من العناصر التكفيرية.

من هو الشهيد محمد مبروك؟.. تواصل «المصري اليوم» بتقديم معلومات عن أبطال مسلسل الاختيار 2 وتستعرض تفاصيل عن شخصية الشهيد مبروك ومن المتهمين الذين نفذوا عملية اغتياله.

صورة جديدة للفنانة إياد نصار - صورة أرشيفية

1- العقيد محمد مبروك ضابط أمن الوطني من مواليد القاهرة سنة 1974.

2- «مبروك»وحيد والديه تربي على الرجولة وتحمل المسؤولية منذ صغره.

3- كان متزوجا ولديه ثلاث أبناء هم زياد ومايا وزينة.

4- التحق بكلية الشرطة سنة 1991، وتخرج عام 1995.

5- سنة 1997 التحق بمباحث أمن الدولة قبل تغيير اسمه إلى الأمن الوطني بعد ثورة 25 يناير.

6- تولي مبروك مسؤولية عن ملف جماعة الإخوان الإرهابية بجهاز أمن الدولة.

7- بعد الحصول على إذن النيابة العامة قام بتسجيل مكالمات بين قيادات الإخوان وبعض القوى السياسية قبل يومين من ثورة 25 يناير للتظاهر ضد الشرطة في عيدها.

شاكر عبداللطيف - صورة أرشيفية

8- رصد الشهيد بالمستندات مخطط التنظيمات الإرهابية لإسقاط الدولة المصرية بهدف الاستيلاء على الحكم.

9- تمكن الشهيد مبروك من تقديم قيادات مكتب الإرشاد إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع حماس.

10- رصد مبروك اتصالات تمت بين الرئيس الراحل محمد مرسي وأحمد عبدالعاطي أحد قيادات تنظيم الإخوان أثناء تواجده في دولة تركيا.

11- في نوفمبر عام 2013 تم اغتيال علييد عناصر مسلحة وأصيب بـ 13 طلقة أثناء ذهابه إلى عمله بمدينة نصر في القاهرة.

12- تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد 3 المتهمين باغتيال محمد مبروك، وقتل اثنان منهم في تبادل أطلاق النيران أثناء القبض عليهم وتم القبض على المتهم الثالث ويدعي محمد على عفيفى.

13- اعترف المتهم محمد عفيفي بأنه واثنين آخرين المتوفيين هم فهمى عبدالرؤوف ومحمد محسن نفذوا عملية اغتيال الشهيد بناء على معلومات تم الحصول عليها من المقدم محمد عويس ضابط بالإدارة العامة للمرور.

14- في مايو 2014 تم القبض على المقدم محمد عويس وبمواجهته اعترف بأنه قدم للمتهمين خط سير محمد مبروك، وأرشد عن رقم الكود الخاص بالشهيد مقابل الحصول على 2 مليون جنيه.

15- وفي مارس 2020 صدرت المحكمة حكما بإعدامه شنقا.

- صورة أرشيفية

مسلسل الاختيار 2 ترصد أحداثه ما تعرضت له البلاد بعد ثورة 30 يوليو وما شهدته البلاد من العمليات إرهابية التي نفذها الجناح المسلح لجماعة الإخوان ، المسلسل من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار ورياض الخولي وعدد كبير من الفنانين، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.