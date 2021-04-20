شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمارك يعلن تغطية 95% من البضائع الواردة لمصر عبر «النافذة الواحدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن95% من البضائع الوراد إلى مصر تم تغطيتها بمنظومة النافذة الواحدة، من خلال تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناء الدخيلة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد شرق وغرب والسخنة ومطار القاهرة، مشيرا إلى أن مشروع «النافذة الواحدة» يسير بشكل جيد، ويتم التعامل مع أي تحديات وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية، بحيث تكون هذه المنصة نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل وتوفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر.

وأوضح «نجم»، خلال زيارته مقر مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الدخيلة البحري مساء الثلاثاء، أن المنظومة الجديدة تأتي في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، للمساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي، وتحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها والتحول التدريجي، من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية المتابعة الميدانية، وحرصا من قيادة مصلحة الجمارك على تفقد أحوال سير العمل على أرض الواقع وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها وحل جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الجمركي .

وأشار إلى أن منظومة النافذة الواحدة تهدف إلى ربط جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية بالجمارك بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشرات دولية مهمة هي «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية.

وأوضح أن التشغيل التجريبى بمركز الخدمات اللوجستية الجديد والخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الدخيلة البحري يتم فيه تقديم كافة الخدمات اللوجيستية للمتعاملين حاليا، حيث يتم إدراج وتشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية الواردة بجميع النظم الجمركية وقيد البيانات الجمركية للبضائع العامة والطرود والأغذية والمنسوجات والمعدات، ويتم إنهاء جميع الإجراءات عليها بما في ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكتروني من خلال البنوك، وبلغ عدد شهادات الوارد المقيده بمركز الخدمات اللوجستية حتى اليوم حوالى ١٥١٦ شهادة جمركية واردة، تم الإعتماد ودفع الرسوم لمشمول ٨١١ شهادة، وباقي البيانات الجمركيه المقيدة ما بين مراحل الكشف والمعاينة واستيفاء جهات العرض الرقابية وتطبيق الإتفاقيات واستكمال مرفقات متعامل والتثمين .

وأشار إلى إطلاق المرحلة الإجرائية الثانية لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، والتى تضمن عددًا من الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بهـا كمرحلـة ثانيـة لنظـام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) منها قيام المصدر الأجنبي أو المنتج بإرسـال بيانات ومسـتندات الشـحنة إلكترونيا (الفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة، وبوليصـة الشـحن، وغيرها) المثبت عليها الرقم التعريفي للشـحنة ( ACID ) إلى منصـة (نافذة) من خلال منصـة Blockchain المؤمنة والمعتمدة من الجهات المعنية.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أنه يتعين على الناقل بميناء التصـدير أو من يمثله إرسـال قائمة تضـم جميع الشـحنات المزمع تصديرها إلى مصر بصورة إلكترونية خلال مدة لا تتجاوز ٢٤ ساعة من وقت مغادرة السفينة ميناء التصدير، على أن تتضمن بيانات كل شحنة رقـم بـولـيصة الشحن، ورقم تعريف الشـحنة ( ACID ) ورقم تعريف المصدر، ورقم تعريف المستورد.

وأشار إلى أنه يتم استقبال القائمة الإلكترونية التي تضـم جميع الشحنات المزمع تصـديرها إلى مصر على منصة (نافذة) لكي يتم التحقق من سلامة جميع بياناتها، وإرسال نتيجة التحقق (بالإيجاب أو السلب) آليا وبصورة إلكترونية إلى الناقل أو من يمثله، وبعد ذلك يتم إخطار المستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين أليا من خلال منصة (نافذة) باستلام بيانات أو مستندات الشحنة عبر منصة Blockchain ،ثم يقوم المسـتورد أو وكيله من المخلصـين الجمركيين بالدخول على منصـة (نافذة) والاطلاع على ملف الشـحنة بالرقم التعريفي ( ACID ) واعتماد مستندات الشـحنة باستخدام التوقيع الإلكتروني.

وأكد أنه يجب أن يتم إرسال بيانات الفاتورة التجارية بصيغة إلكترونية توضح مشمول الشحنة من حيث بيانات الأصـناف بما في ذلك رقم الكود العالمي لكل صـنف نظام الترقيم القياسي ( GS1 ) أو أي نظام ترقيم دولي قياسي آخر، وفي حال عدم وجود رقم کود عالمي لأي صـنف ( GS1 )، يتم تحديد رقم القطعة ( Part Number ) وفقا لطبيعة الصنف الوارد.

وشدد على أنه يجوز للمستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين السير في الإجراءات الجمركية بنظام «التخليص المسبق» من خلال منصة (نافذة) في حالة رغبته في ذلك، ويتم استكمال باقي الإجراءات المقررة للإفراج عن الشحنة عبر منصـة (نافذة) وفقاً لأحكام قانون الجمارك .

وشملت الزيارة أيضاً مقر مركز الخدمات اللوجستية الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحري وتفقد سير وانتظام العمل بالمركز والتقى الأستاذ السيد كمال نجم بعدد من قيادات مصلحة الجمارك والعاملين بجمارك الإسكندرية والدخيلة وهنأهم بقدوم شهر رمضان المبارك وأثنى على جهودهم المبذولة وحثهم على مواصلة البذل والعطاء والتفانى في العمل والعمل بروح الفريق من أجل مصلحة مصر الغالية، وناقش معهم معوقات ومشاكل العمل ووجه بتذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة بمينائى الدخيلة والإسكندرية .

وعلى هامش الزيارة حضر رئيس مصلحة الجمارك اجتماع صندوق الإدخار الخاص بالعاملين بمصلحتى الجمارك والقيمة المضافة حيث تم إحاطة المجلس بتعيين أشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية عضوا بمجلس إدارة الصندوق لمدة ثلاثة سنوات وإحاطة المجلس بإرسال الميزانية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ للهيئة العامة للرقابة المالية لإعتماد نسب الأرباح الخاصة بالسنة وتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية والموافقة على توزيع فيزا كارد على أعضاء الصندوق تمهيدا لإلغاء العمل بالشيكات والتعامل بالفيزا كارد لكافة أعضاء الصندوق طبقا للقانون الخاص بإلغاء التعامل بوسائل الدفع غير الإلكترونية وتم الإحاطة بقيام مجلس إدارة الصندوق بشراء أذون خزانة بمبلغ ٦٠ مليون جنيها من البنك الاهلي المصري لإنها الأعلى عائد في ظل انخفاض سعر الفائدة على شهادات الودائع للإشخاص الإعتبارية والنظر في بعض الأمور الإدارية الخاصة بالصندوق .