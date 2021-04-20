شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، عواصف ترابية حادة وعدم إستقرار في الطقس، حيث أدت العواصف إلى ارتفاع حدة الأتربة بالطرق الرابطة بين المراكز المختلفة وبين المحافظة والمحافظات الأخرى، بجانب الأتربة المتصاعدة في الطرق الداخلية وداخل المدن.

وتنفذ الأجهزة الأمنية عدة اكمنة بالطرق السريعة وإسداء النصح للسائقين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة وتخفيف حركة الإنتقال قدر المستطاع لحين إستقرار الأحوال الجوية، وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المتابعة المستمرة والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، وذلك لضمان السيطرة والتحرك الفورى في حال وقوع حوادث أو كوارث جراء عدم استقرار الطقس بجانب المتابعة المستمرة خلال شهر رمضان المعظم.

وتواصل المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف رفع حالة الطوارئ تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو غيرها من الكوارث نتيجة الطقس غير المستقر.