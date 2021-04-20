شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك علاقة بين البصل والثوم وانتفاخ القولون ؟ حسام موافي يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن من أسباب انتفاخ القولون البصل والثوم، خاصة أن بها غازات طيارة تمتص في القولون.

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرسول عندما أوصى بمنع البصل والثوم يوم الجمعة كان له بعد علمي، مشيرًا إلى أن النفس فاضح ويمكن التشخيص من رائحة النفس.

وحذّر الدكتور حسام موافي من تجاهل الانتفاخ حتى لا يكون علامة على مرض خطير ويجب الذهاب للطبيب.