شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: تزويد العناية المركزة بمستشفى سوهاج العام بـ8 أجهزة تنفس صناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على التطبيق الصارم للقانون بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، مشددا على تشميع وغلق الكافيهات والمقاهي المخالفة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواقف السيارات والتباعد الاجتماعي في أماكن تجمعات المواطنين.

جاء ذلك اليوم خلال لقاء المحافظ بعدد من أعضاء مجلس النواب ومسؤولي القطاع الصحي بالمحافظة، في اجتماع لمناقشة مستجدات الوضع الصحي بالمحافظة وزيادة عدد الإصابات بفيروس «كورونا»، بحضور نائب المحافظ الدكتور أحمد سامي القاضي، والدكتور أسامة رشاد المستشار الطبي للمحافظة، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأوضح المحافظ، أن الاجتماع ناقش نسب الإشغال بالمستشفيات واحتياجات القطاع الصحي بالمحافظة، لافتا إلى أنه جار زيادة السعة السريرية للعناية المركزة بمستشفى سوهاج العام بعدد 8 أجهزة تنفس صناعي وجهاز قياس غازات الدم، كما تمت زيادة عدد مخارج الأكسجين من 41 إلى 85 مخرج أكسجين بالمستشفى، وأنه يتم حاليا العمل على خطة لزيادة مخارج الأكسجين بجميع المستشفيات المتعاملة مع حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

وأعرب محافظ سوهاج عن تفاؤله من التعاون المثمر بين أعضاء مجلس النواب ومديرية الصحة لدعم القطاع الصحي، وتضافر جميع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف على المعوقات وتذليل كافة العقبات في مواجهة الجائحة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن عدد المستشفيات المخصصة للعزل والفرز والإحالة بالمحافظة وصل إلى 18 مستشفى خاصة بعد ضم المركز المتخصص للقلب والجهاز الهضمي ومستشفى سوهاج الجامعي، لافتة إلى زيادة أعداد أسرة الرعايات على مستوى المحافظة.