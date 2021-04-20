شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين بالقاهرة تحتفل بذكرى انتصار العاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم نقابة المهندسين بالقاهرة برئاسة المهندس الاستشاري هشام ابوسنة وبالتعاون مع مؤسسة مؤرخي مصر للثقافة (المجموعة 73 مؤرخين) ندوة ثقافية بعنوان «من بطولات حرب أكتوبر المجيدة.. حكايات يرويها أبطالها» الساعة التاسعة مساء الخميس 22 أبريل 2021 بنادي نقابة المندسين بأبوالفدا – الزمالك.

وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى حرب العبور في العاشر من رمضان المجيدة، وتحت رعاية المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، مع مراعاة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.