شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي: 3 أشخاص أكثر عرضة للانتفاخ ..المدخن أولهم.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن انتفاخ البطن عبارة عن وجود غاز أكثر من الطبيعي في الجهاز الهضمي.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجهاز الهضمي المعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة أو القولون.

وأوضح الدكتور حسام موافي أن 3 أشخاص معرضين للانتفاخ الأول هو المدخن الذي يشتكي من غاز كثير في المعدة، فالدخان يصل للمعدة مع التدخين والشخص الثاني أو السبب الثاني هو العصبية فالشخص العصبي يصاب بانتفاخ لأنه يبتلع هواء كثيرا أثناء الكلام.

وأكد أن السبب الثالث هو شرب المياه الغازية أثناء الطعام وهي عادة سيئة يجب التوقف عنها.