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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعًا مساء الثلاثاء، ضم روحية أبوغالى مدير إدارة المتابعة وتقييم الآداء بمديرية التربية والتعليم، ومديرى إدارات المتابعة وتقييم الآداء وأعضاء المتابعة بالإدارات التعليمية الثمانية،وذلك لمناقشة آليات عمل ادارة المتابعة في المرحلة القادمة ووضع خارطة طريق للعملية التعليمية.

وبحسب بيان، ناقش الاجتماع آليات عمل ادارة المتابعة في المرحلة القادمه، وضرورة إزالة السلبيات والمعوقات بما يحقق أعلى كفاءة للعملية التعليمية،مشدداً على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية والقواعد المنظمة وأهمية متابعة تنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية في المؤسسات التعليمية.

ووجه بضرورة تكثيف المتابعات على جميع المدارس بكل المراحل ومتابعة أعمال الامتحانات بدقة، مؤكدًا أن المتابعه عنصر أساسي ورئيسي من عناصر الاداره الجيده حيث تعتبر عناصر الاداره هي التخطيط توجيه ومتابعه وتنظيم وتقويم أو رقابه فهي تعد من عناصر الإدارة الحديثة، مشيرًا إلى أن التقييم عملية على قدر عال من الأهمية، وليس هناك مجال للشك في أن الأفراد في المواقع الإدارية هم الأكثر إدراكا لأهمية المتابعة والتقييم في نجاح أي منظومة وان المتابعة هي عملية المقارنة بين ما تم إنجازه وما هو مخطط لإنجازه لضمان النهوض بالعمليه التعليميه ومصلحة الطالب الذي هو محور العمليه التعليميه.

"تعليم الإسكندرية" تناقش خارطة طريق للمنظومة التعليمية وتكثيف المتابعات (صور)

"تعليم الإسكندرية" تناقش خارطة طريق للمنظومة التعليمية وتكثيف المتابعات (صور)

"تعليم الإسكندرية" تناقش خارطة طريق للمنظومة التعليمية وتكثيف المتابعات (صور)

"تعليم الإسكندرية" تناقش خارطة طريق للمنظومة التعليمية وتكثيف المتابعات (صور)

"تعليم الإسكندرية" تناقش خارطة طريق للمنظومة التعليمية وتكثيف المتابعات (صور)

"تعليم الإسكندرية" تناقش خارطة طريق للمنظومة التعليمية وتكثيف المتابعات (صور)