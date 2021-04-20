حى الدقى يشمع محلين لبيع الخضروات بشارع سليمان جوهر لإشغال الطريق

القاهرة - سامية سيد - شن حى الدقى، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح، لتشميع 2 محل لبيع الخضروات والفواكه بشارع سليمان جوهر، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وقال بيان صادر عن حى الدقى، إن ذلك يأتى نظرا لإعلانهما بعدة إنذارات ولتحرير ضدهما أكثر من محضر لإشغال الطريق العام وعدم الامتثال واستمرار المخالفات ويأتى قرار التشميع لتحقيق الردع العام.

وكان أجرى حى الدقى، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الحى، حملة تطهير الشوارع بالماء والكلور، وذلك فى شارع نادى الصيد، وجارٍ عمل حملات يومية على باقى الشوارع، ويأتى ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بهدف المحافظة على الصحة العامة، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما نفذ حى الدقى، حملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، وشاركت إدارة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات ومشروعات انتظار السيارات والبيئة، وذلك فى شارع قمبيز ومحى الدين أبو العز وشارع السودان وشارع جامعة الدول العربية، وأسفرت الحملة عن ضبط 156 شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين، كما تم رفع كافة الإشغالات، كما تم إزالة 43 لافتة إعلانية مخالفة وتم إيداع جميع المضبوطات فى مخازن الحي.