شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: الاعتكاف لا يكون بالمنزل.. ووضع ضوابط بسبب كورونا تستلزم الطاعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان حريص غاية الحرص على الاعتكاف في الـ 10 أيام الأواخر من رمضان كل عام.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كتب عليكم الصيام»، المذاع على قناة صدى البلد، تسقط سنة الاعتكاف عند فوات المحل ولا تجوز أن تكون في المنزل.

وعن وضع قيود وضوابط على الاعتكاف في المساجد بسبب فيروس كورونا، قال المفتي: «على الجميع السمع والطاعة فيما يقوله المختصون بالأمر، فهم أدرى من غيرهم، وأما الاعتكاف في البيت فلا محل للاعتكاف في البيت، ولكن هناك بدائل أخرى من الذكر وقراءة القرآن».