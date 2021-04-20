شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: يجوز تقسيط زكاة المال كإخراج راتب شهري للفقراء والمحتاجين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الزكاة من الفرائض ولها وقت محدد يتم إخراجها فيه، حيث إن لكل عبادة وقت محدد.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كتب عليكم الصيام»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الزكاة لا تؤخر إلا لأسباب شرعية، ويمكن توزيعها على مدار العام.

وأضاف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إنه يجوز تقسيط زكاة المال كإخراج راتب شهري للفقراء والمحتاجين منها، ويمكن إخراجها لعام أو عامين قادمين للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وأشار المفتي إلى أن الصرف في سبيل الله من مصارف الزكاة يغطي المنافع العامة التي يستفيد منها الجميع كالمستشفيات والمعاهد التعليمية وشق القنوات وغيرها.