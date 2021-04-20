شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة تعاود الارتفاع وأمطار ببعض المناطق.. حالة الطقس فى مصر لمدة 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة لمدة 3 أيام، وهو تقرير حالة الطقس عن يوم الأربعاء الموافق 21-4-2021 والخميس والجمعة، والذى يظهر خلاله استمرار الانخفاض فى درجة الحرارة يوم الأربعاء ثم تعاود الإرتفاع يوم الجمعة.

قالت هيئة الأرصاد الجوية فى تقرير عن حالة الطقس غدًا الأربعاء نهارًا، بأن الطقس على القاهرة يكون مائل للحرارة وكذلك على الوجه البحري، ويكون الطقس معتدلاً على السواحل الشمالية، وحارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون لطيف ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدلًا على وشمال وجنوب الصعيد وكذلك جنوب سيناء.

وتوقعت الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة بشكل متقطع وربما تصبح رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوي الصعيد، ويكون هناك نشاط رياح على بعض مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

ويكون حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج ما بين متر إلى 1.75 مترًا، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، وتتراوح حالة الموج في البحر الأحمر بين المعتدل إلى المضطرب وارتفاع الأمواج يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف وتكون الرياح شمالية غربية.

تنخفض درجات الحرارة غدًا بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية وتكون درجات الحرارة فى المدن الرئيسية والمحافظات فى مصر غدًا كما يلي:

القاهرة العظمى 29، والصغرى 15 درجة مئوية.

الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 15 درجة مئوية.

وادي النطرون العظمى 28، والصغرى 14 درجة مئوية.

طنطا العظمى 28، والصغرى 15 درجة مئوية.

شبين الكوم العظمى 28، والصغرى 14 درجة مئوية.

دمنهور العظمى 26، والصغرى 15 درجة مئوية.

بلطيم العظمى 22، والصغرى 15 درجة مئوية.

مطروح العظمى 20، والصغرى 16 درجة مئوية.

السلوم العظمى 22، والصغرى 15 درجة مئوية.

سيوة العظمى 25، والصغرى 15 درجة مئوية.

بورسعيد العظمى 22، والصغرى 16 درجة مئوية.

دمياط العظمى 22، والصغرى 15 درجة مئوية.

الزقازيق العظمى 30، والصغرى 15 درجة مئوية.

المنصورة العظمى 28، والصغرى 15 درجة مئوية.

الإسماعيلية العظمى 30، والصغرى 15 درجة مئوية.

السويس العظمى 31، والصغرى 16 درجة مئوية.

العريش العظمى 24، والصغرى 16 درجة مئوية.

رفح العظمى 24، والصغرى 15 درجة مئوية.

راس سدر العظمى 30، والصغرى 17 درجة مئوية.

نويبع العظمى 34، والصغرى 22 درجة مئوية.

طابا العظمى 30، والصغري 16 درجة مئوية.

كاترين العظمى 27، والصغرى 14 درجة مئوية.

الطور العظمى 32، والصغرى 18 درجة مئوية.

شرم الشيخ العظمى 35، والصغرى 23 درجة مئوية.

الغردقة العظمى 36، والصغرى 22 درجة مئوية.

الفيوم العظمى 32، والصغرى 20 درجة مئوية.

بني سويف العظمى 32، والصغرى 21 درجة مئوية.

المنيا العظمى 33، والصغرى 21 درجة مئوية.

أسيوط العظمى 34، والصغرى 22 درجة مئوية.

سوهاج العظمى 35، والصغرى 23 درجة مئوية.

قنا العظمى 38، والصغرى 25 درجة مئوية.

الأقصر العظمى 40، والصغرى 26 درجة مئوية.

أسوان العظمي 41، والصغرى 29 درجة مئوية.

ادفو العظمى 41، والصغرى 28 درجة مئوية.

أبو سمبل العظمى 41، والصغرى 28 درجة مئوية.

الوادي الجديد العظمى 38، والصغرى 27 درجة مئوية.

شلاتين العظمى 33، والصغرى 23 درجة مئوية.

حلايب العظمى 31، والصغرى 22 درجة مئوية.

تبدأ درجات الحرارة فى الإرتفاع اعتبارًا من يوم الجمعة، ففي القاهرة الكبري والوجه البحري ترتفع العظمي إلي 31 درجة مقابل 29 درجة يوم الخميس، وعلى السواحل الشمالية الغربية تصبح العظمي 24 درجة مقابل 22 يوم الخميس، أما فى السواحل الشمالية الشرقية تصبح العظمي 24 درجة مقابل 23 يوم الخميس، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تصبح العظمي 36 درجة مقابل 34 يوم الخميس، وفي شمال الصعيد فلم تتغير درجة الحرارة وأصبحت ثابتة للعظمي خلال اليومين عند 36 درجة، ولم تتغير أيضًا درجة الحرارة العظمي خلال يوم الجمعة عن يوم الخميس واستقرت عند 41 درجة.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل علي السواحل الشمالية، وحار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد .

ويكون الطقس لطيف على شمال البلاد ليلاً وحتى القاهرة الكبرى، بينما يكون معتدل على جنوب البلاد، وتكون هناك فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة متقطعة رعدية أحيانًا ع على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويوجد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس يوم كما يلي:

درجة الحرارة في القاهرة الكبري والوجه البحري: العظمى 29 درجة والصغري 15 درجة.

درجة الحرارة المتوقعة السواحل الشمالية الغربية: العظمي 22 درجة والصغري 16 درجة.

درجة الحرارة المتوقعة السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمي 23 درجة والصغرى 16 درجة.

درجة الحرارة المتوقعة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمي 34 درجة والصغري 23 درجة.

درجة الحرارة المتوقعة شمال الصعيد: العظمي 36 درجة والصغري 21 درجة.

درجة الحرارة المتوقعة جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس فى القاهرة حار نهارًا وكذلك الوجه البحري بينما يكون معتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويكون الطقس لطيف على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ليلاً، ومعتدل على جنوب البلاد، وتوقعت وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب البلاد.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة يوم كما يلي:

درجة الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبري والوجه البحري: العظمى 31 درجة والصغري 15 درجة.

درجة الحرارة المتوقعة السواحل الشمالية الغربية: العظمي 24 درجة والصغري 16 درجة.

درجة الحرارة المتوقعة السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمي 24 درجة والصغرى 16 درجة.

درجة الحرارة المتوقعة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمي 36 درجة والصغري 23 درجة.

درجة الحرارة المتوقعة شمال الصعيد: العظمي 36 درجة والصغري 21 درجة.

درجة الحرارة المتوقعة جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

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