شكرا لقرائتكم خبر عن الجسر العربي تعلن موعد استئناف الرحلات البحرية بين نوبيع والعقبة (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة الجسر العربي للملاحة عن عودة تشغيل الخط الملاحي نوبيع العقبة أمام الحركة البحرية، وذلك لاول رحلة من ميناء نوبيع يو الاحد ٢٥ ابريل الجاري وذلك برحلات منتظمة.

وتضمنت شروط الحجز على العبارات على جميع المسافرين التأكد من وجود وثائق السفر التالية لديهم: وتتضمن الشروط فحص (PCR) سلبي (غير مصاب)، وفحص فيروس كورونا سلبي (غير مصاب) من مختبر طبي معتمد لدى وزارة الخارجية الأردنية وصادر خلال (120) ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول إلى الأراضي الأردنية، ونموذج الإقرار الصحي وللحصول على نموذج الإقرار الصحي وتعبئته يجب مراجعة مكتب السادة/ شركة القناة للتوكيلات الملاحية في نويبع، ويتعهد المسافر بموجب هذا الإقرار الصحي بالالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة في المملكة الأردنية الهاشمية، ويكون الراكب تحت طائلة المسؤولية في حال مخالفته لهذه الإجراءات، وفي حال إصابته بكوفيد-19، يتحمل المسافر مصاريف العلاج بموجب وثائق التأمين الخاصة بذلك.

كما تضمنت الشروط، سند قبض بقيمة فحص الـ(PCR) الذي سيتم إجراءه للمسافر عند الوصول.

على جميع المسافرين مراجعة مكتب شركة القناة للتوكيلات الملاحية في نويبع، لسداد قيمة فحص الـ (PCR) المطلوب عند الوصول إلى الأراضي الأردنية، والحصول على سند قبض رسمي يتم تسليمه للجهات المعنية عند الوصول، ويجب على المسافر تحديد رقم هاتف أردني فعال لإرسال نتيجة الفحص عليه.

وللتأكد من عدم سفر الركاب بوثائق سفر غير صالحة أو غير سليمة أو غير مكتملة، فإن شركة الجسر العربي للملاحة، تقوم بمراجعة كافة مستندات السفر المطلوبة من خلال مندوبيها في ميناء السفر، وفي حال وجود أي مخالفة أو عدم اكتمال وثائق السفر المطلوبة فلن يسمح للراكب بالسفر، ويفقد حقه في التذكرة وعلى جميع المسافرين الالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء وسائل الوقاية والحماية الشخصية مثل الكمامات، والالتزام بقواعد التباعد الجسدي والمحافظة على مسافة لا تقل عن متر ونصف بينه وبين المسافرين الآخرين خلال عملية الدخول والخروج من الميناء، وخلال الصعود والنزول من على الباخرة، وأثناء السير في إجراءات السفر والوصول، وعلى جميع المسافرين التواجد في ميناء السفر قبل (4 ساعات) من الموعد المحدد للرحلة، والشركة غير مسؤولة عن أية تبعات لتأخر المسافر عن موعد السفر المحدد، ولا يحق للراكب في هذه الحالة مطالبة الناقل بأي تعويضات بأي شكل من الأشكال، وأن تذكرة السفر شخصية وغير قابلة للتحويل.

التذكرة صالحة فقط لليوم والرحلة المحجوز عليها، ولا يمكن استخدامها في يوم آخر أو رحلة أُخرى غير اليوم والرحلة المحجوزة عليها، ويفقد المسافر حقه في التذكرة ولا ترد قيمتها له في حال تأخر المسافر عن موعد السفر المحدد.

وفي حالة رغبة المسافر تأجيل موعد السفر فيمكن ذلك لمرة واحدة فقط، على أن يتم تأجيل موعد السفر قبل (48) ساعة من تاريخ السفر المحدد، وفي حالة رغبة المسافر في إلغاء الحجز فيمكن رد قيمة التذكرة مقابل خصم (25%) من القيمة الأساسية للتذكرة كمصاريف إدارية.

ويمنع منعاً باتاً استقبال أية أمتعة ما لم تكن معبأة داخل حقائب/ شنط أو صناديق محكمة الأغلاق، ويمنع وضع أية مواد خطرة أو قابلة للاشتعال داخل الحقائب والصناديق.

وتمتلك الشركة كل الحق في إلغاء أو تأخير أي من الرحلات بسبب القوة القاهرة أو الظروف القاهرة أو في حال حدوث أي امر يهدد سلامة الركاب والممتلكات، ولا تتحمل شركة الجسر العربي للملاحة هي أو وكيلها العام اية مسؤولية من أي نوع في حال إلغاء أي من الرحلات المعلنة نتيجة القوة أو الظروف القاهرة مثل الأحوال الجوية أو عند وجود خطر يهدد سلامة الركاب والممتلكات، وإذا حدث ما يؤخر الوحدة البحرية أو يمنعها من الإبحار أو المضي في سيرها العادي أو مواصلة الرحلة أو اكمالها للمسافر الحق في استرداد قيمة التذكرة أو السفر بها على رحلة أُخرى.