شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب صلوات أسبوع الآلام في إيبارشية «إسنا وأرمنت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إيبارشية إسنا وأرمنت، عن ترتيب الصلوات خلال أسبوع الآلام والقيامة المجيد، وذلك في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحفاظاً على سلامة المواطنين. وكشفت الإيباراشية في بيان لها اليوم الثلاثاء ، أن قداس جمعة ختام الصوم، وأحد الشعانين، وخميس العهد، والجمعة العظيمة، وسبت النور، وعيد القيامة المجيد، بجميع الكنائس قاصراً على الآباء كهنة الكنيسة، وشمامستها فقط، مع تحديد الفئة العمرية للشمامسة المسموح لهم بالحضور .

وأعلنت الإيبارشية، أنه فيما يخص صلوات البصخة المقدسة، ستكون متاحة للجميع من بصخة ليلة الأثنين «مساء أحد الشعانين» حتي بصخة ليلة الجمعة «مساء خميس العهد»، خلال الساعات النهارية الأولى والثالثة؛ من السادسة والنصف وحتى السابعة والنصف صباحاً، والبصخة النهارية من الثانية عشر ظهراً وحتى الواحدة والنصف ظهراً، بينما البصخة المسائية تتم من السادسة والنصف مساءاً وحتى الثامنة والنصف أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس.

أما بالنسبة لقداس شم النسيم متاح للجميع من الساعة السادسة صباحاً حتي السابعة والنصف صباحاً، وتعتذر كنائس الأيبارشية عن أستقبال المهنئين بعيد القيامة المجيد، شاكرين محبة الجميع والأكتفاء بالتهنئة عبر وسائل التواصل المختلفة .

وأكدت الإيباراشية، على استمرار تعليق الزيارات المنزلية والأفتقاد وكذلك صلاة الحميم والثالث للمنتقلين، وبخصوص صلوات الأكليل يتم حضور الكاهن الموثق وعدد 30 شخص من أهل العروسين. وشددت الإيباراشية على الالتزام بالعدد المحدد والكمامة والتباعد والإنصراف عقب انتهاء الصلاة مباشرة بدون تجمع ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية .

وأختتمت الإيبارشية: «مصلين إلى الله أن يحفظ حياتكم وبلادنا مصر من كل سوء ويرفع عن العالم هذا الوباء».