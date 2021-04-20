شكرا لقرائتكم خبر عن يوميا .. توزع 1000 وجبة دليفرى على الأسر الأولى بالرعاية في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مؤسسة «اسمعونا» للأعمال الخيرية مطبخ الخير، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، في محافظة الأقصر، وجبات رمضان على الأسر الأكثر احتياجا، بالنجوع التابعة لقرية اصفون بمركز إسنا بجنوب الأقصر وتوزيعها عبر عدة طرق متنوعة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بتوصيل الوجبات دليفرى قبيل الإفطار .

وقال مصطفى محمود منسق مؤسسة «اسمعونا» إن المؤسسة نسقت مع عدد من الجمعيات الأهلية بعدة مناطق لانتاج 1000 وجبة يوميا من خلال وجبات متنوعة من طيور وأسماك ولحوم، وباقى مستلزمات الوجبة المتكاملة، من خلال فرق من المتطوعين العاملين في كل مناطق المحافظة لتوصيل الوجبات للأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.

من جانبه أوضح عثمان العريان منسق المشروع، أن عدد الوجبات التي يتم توزيعها يوميًا من 250 وجبة إلى 500 وجبة إفطار متنوعة، حيث يتم إعدادها في المطبخ الخاص بالجمعية، موضحاً أن إجمالي ما تم توزيعه حتى الأن قارب على 3 آلاف وجبة إفطار، موضحاً أن مطبخ الخير التابع للجمعية، يضم فريق شبابي متطوع لعمل الخير.

وأضاف أن مؤسسة «اسمعونا» قامت بتدريب عدد 7 أفراد شيف، 3 مساعدين ومسئول تنمية بشرية ومسئول متطوعين ومسئول دعاية للمطبخ على كيفية الطبخ الأمن والصحي وكيفية جذب متطوعين للعمل خلال شهر رمضان، ويوجد نحو 50 متطوع من الجنسين، وسوف يستمر المطبخ بعد شهر رمضان حيث أن القرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» وسوف يستهدف المطبخ أيضا أصحاب الحقوق الأولي بالرعاية، وعمال وموظفي المبادرة بالقرية والقري المجاورة.