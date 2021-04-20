شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع مواد غذائية على الأسر الغير قادرة في قرى ومراكز أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدات فى محافظة أسوان توزيع كراتين المواد الغذائية المقرر توزيعها من جانب المحافظة، على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومدن المحافظة، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية الأورمان، إنه في سبيل نجاح عملية توزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة تتعاون الجمعية مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلى ويتم التوزيع تحت إشراف مباشر من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظات .

وأوضح شعبان أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية فى محافظة أسوان يشمل جميع مراكز المحافظة (أسوان - ادفو - دراو- كوم امبو - نصر النوبة).