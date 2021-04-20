شكرا لقرائتكم خبر عن لمتابعة مشروع «حيّنا».. محافظ قنا يستقبل وفدا من الأمم المتحدة وهيئة التخطيط العمراني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، وفدًا يضم ممثلي عدد من الجهات المعنية، بتنفيذ مشروع التنمية الحضارية المتكامل «حيّنا»، بمنطقتي الحميدات والمعنا بمدينة قنا. والمحافظ، خلال اللقاء انشطة المشروع بالمنطقتين حيث تم الانتهاء من عمل دراسات للوضع الراهن لمنطقة الحميدات، والتي تم الانتهاء من 90 % من أعمال الرفع العمراني للمنطقة، والتي شملت حصر للوحدات السكنية القائمة، الأراضي الزراعية الفضاء، وشبكات الطرق المرصوفة وغير المرصوفة، وأسعار الأراضي، والأحواض الزراعية، وعدد القطع الزراعية، بكل حوض.

وخلال الاجتماع وجه محافظ قنا، مسؤولي الأملاك والزراعة والتخطيط العمراني والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وهيئة المساحة، بضرورة التعاون الكامل مع القائمين على المشروع والجهات الشريكة لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع من أجل الانتهاء من تنفيذه، وفقا للمخططات الزمنية المقرر له، مشيرا إلى أن مشروع «حيّنا» يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بهدف إعادة إدارة الأراضي وترتيبها على النحو الذي يحقق أكثر استفادة لكافة الشركاء، وهم الأهالي والإدارة المحلية للحد من النمو والزحف العشوائي غير المخطط وتحقيق عائد تنموي واستثماري، فضلا عن كونه ركيزة أساسية لدعم عمليات إعداد المخطط التفصيلي للمناطق ودعم البنية الأساسية بها، وكذلك تعزيز الموارد المحلية، وإدارتها بشكل أكثر كفاءة.

من جانبه قال الدكتور حامد حجازي المدير الوطني للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، إن المشروع يستهدف عمل مخطط تفصيلي يُراعي فيه كافة الابعاد والمعايير الفنية والقانونية، لافتا إلى أن هناك متابعة دورية للمشروع لرصد كافة التحديات التي قد تعيق عملية التنفيذ، مضيفا أن القيمة المالية للمشروع تصل إلى 11 مليون و760 ألف دولار منها 8 ملايين و100 ألف دولار مقدمة كمنحة من الجانب السويسري و3 ملايين و500 ألف دولار مساهمة من الحكومة المصرية و160 ألف دولار من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمحافظتين على مستوى الجمهورية، إحداهما محافظة قنا، مشيرًا إلى أنه تم اختيار منطقتين لتنفيذ المشروع بهما هما منطقة المعنا بمساحة 125 فدان ويقطنها أكثر من 1500 مواطن ومنطقة الحميدات بمساحة 184 فدان ويقطنها أكثر من 13 ألف مواطن.

من جانبها قالت رانيا هداية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمكتب مصر، إن المشروع يعد أحد أهم وأكبر المشروعات التي يقوم بتنفيذها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمصر معربةً عن ثقتها من تكاتف الجهود لإنجاح المشروع للخروج بمجموعة من الدروس المستفادة والتوصيات التي من الممكن تساعد في تطبيقه وتكراره في مناطق ومحافظات أخرى، مؤكدةً على أهمية عنصري المتابعة والتقييم خلال مراحل تنفيذ المشروع المختلفة.

محافظ قنا يستقبل وفد مشروع حينا

محافظ قنا يستقبل وفد مشروع حينا

محافظ قنا يستقبل وفد مشروع حينا