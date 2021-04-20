شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسعافات الأولية.. ونصائح لصوم صحي» ندوة بجامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، إن مركز إعداد القادة بالجامعة نظم ندوة تحمل عنوان «الإسعافات الأولية... نصائح لصوم صحي» أمس الاثنين، على برنامج ميكروسوفت تايمز.

وأضاف الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، بحسب بيان، الثلاثاء، أن الندوة حاضر بها الدكتور محمد جودة البقري من كلية التمريض ورائد أسرة طلاب من أجل ووكيل مركز اعداد القادة بالجامعة.

وتابع الدكتور محمد جوده البقري، أن الندوة تناولت التعريف بمرض السكر، أسبابه وأنواعه وعلامات واعراض مرض السكر، مضاعفات المرض، الإسعافات الأولية لغيبوبةالسكر المرتفع والمنخفض والعادات الصحية لتفادى غيبوبة السكر أثناء الصيام.

تأتي الندوة ضمن أنشطة مركز إعداد القادة بالجامعة وبإشراف وكيلى المركز الدكتور محمد جودة البقري، وكيل المركز لشئون المقر، والدكتورة مناي شاهين، وكيل المعهد لشئون الأنشطة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبدالله عامر واتحاد الطلاب، برئاسة الطالب محمد إبراهيم رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

جاء ذلك أستمرارا لخطة الأنشطة التي يتبنها مركز إعداد القادة بجامعة القناة، تحت رعاية الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، بعقد سلسلة متميزه من الندوات التوعوية للطلاب ضمن خطة الأنشطة الطلابية الموازيه خلال شهر رمضان الكريم.