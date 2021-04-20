شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة مشاركة 96% .. أول بروفة لامتحانات الثانوية العامة في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أول بروفة تجريبية لامتحانات الثانوية العامة، شهدت مدارس الأقصر اليوم الثلاثاء، نسبة مشاركة 96 %، حيث شهدت مدارس المحافظة، إقبالا من الطلاب للمشاركة في أداء الامتحانات لقياس الشبكات ومدى كفاءتها والعمل على رصد المشكلات المتعلقة بالسيرافرات ومنصة الامتحان حتي يتم التغلب عليها، والعمل على حلها فورا وتلاشيها استعدادا لإجراء امتحانات الثانوية العامة الرسمية في شهر يوليو المقبل.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أن الامتحانات جرت وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا، فيما اتبعت المدارس الإجراءات الاحترازية المشددة اثناء دخول الطلاب للمدارس من حيث قياس درجة حرارة الطلاب والزامهم بارتداء الكمامات، دون خلعها أثناء فترة انعقاد اللجان الامتحانية لأول بروفة للاختبارات التجريبية لامتحانات الثانوية العامة التي تم انطلاقها الأحد الماضي، وتستمر حتي الخميس المقبل.

كما تم اتباع الإجراءات القانونية في عقد اللجان الامتحانية لطلاب الصف الثالث الثانوي، والتي تنص على وجود مسافة متر ونصف بين مقعد كل طالب، وتحديد عدد 14 طالبا باللجنة الواحدة.