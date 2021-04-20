شكرا لقرائتكم خبر عن بيان إبيارشية مغاغة: وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بحريق مبنى تابع لدير للراهبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الأنبا أغاثون، أسقف إيبارشية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، بيانا، يوضح خلاله، تفاصيل وفاة شابين وإصابة اثنين أخرين، من شباب عزبة "أبو غطاس"، بمركز العدوة، في نطاق الإيبارشية، والذين تعرضوا لحريق مبني كانوا مقيمين به ويتبع دير "الأمير تادرس للراهبات" بحارة الروم بالقاهرة.

وأوضح الأنبا أغاثون، أن الشابين المتوفيين هما: أبانوب موريس صدقي، محروس عاطف محروس، أما زميليهما المصابين فهما: أبانوب رضا سيف، ملاك كريم سمير، ويتلقيان حاليا العلاج بمستشفى أحمد ماهر التعليمي بالقاهرة.

وأكد أسقف مغاغة والعدوة، في بيانه الصادر عنه اليوم الثلاثاء، أنه تم تكليف القمص عزرا فنجري، وكيل المطرانية، بالتوجه إلى مستشفى "أحمد ماهر التعليمي" والنيابة بالقاهرة، لمتابعة الحادث، ورافق وكيل المطرانية، القس أخنوخ عوض، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بعزبة أبوغطاس، مسقط رأس الضحايا والذي توجه للقاهرة بمجرد وقوع الحادث.

وأنهى أسقف مغاغة بيانه بالدعاء بالراحة للمتوفيين والشفاء العاجل للمصابين، مبديا الاستعداد لمساندة مطرانية مغاغة للأهالي في محنتهم.