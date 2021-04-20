شكرا لقرائتكم خبر عن دير الشايب في الأقصر يعلق الصلوات ويعلن الوضع الصحي لرئيسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، الثلاثاء، عن عدم استقبال الزوار وأسر الأباء الرهبان والكهنة والخلوات بلا استثناء، وأقتصار الصلوات على الآباء رهبان الدير فقط، وذلك لحين إشعار أخر، وذلك نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد والوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وردًا على ما أثير من تساؤلات حول صحة نيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير، فهو يقوم بأجراء بعض الفحوصات الطبية والتحاليل للأطمئنان على صحتة فقط لا غير وهو في صحة جيدة تمامًا، مطالبين من كل محبى ومترددى وزوار الدير عدم سماع أو تصديق أي شئ يكتب أو يقال بدون الرجوع إلى مسئولي وآباء الدير.

واختتم قائلًا: «نصلي جميعاً من أجل سلامة بلادنا الغالية مصر وشعبها وأن تمر هذه الأيام بسلام وصحة للجميع وأن يحفظ الرب بلادنا من كل مكروه ويرفع الوباء عن العالم، بصلوات قديس وشفيع الدير الأنبا باخوميوس، وقداسة البابا تواضروس الثاني، ونيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير».