شكرا لقرائتكم خبر عن بدء موسم تسلّم محصول القمح في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن 20 موقعًا عبارة عن «صوامع وهناجر وشون أسمنتية ومراكز تجميع،بمدن ومراكز المحافظة استقبلت الاقماح، الثلاثاء، في أول يوم استقبال الأقماح من المزارعين وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، أشرف على معاينة وتجهيز وتطوير تلك المواقع، بالإضافة إلى تشكيل اللجان الخاصة باستلام الاقماح بها.

وقال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن الصوامع بمدن المحافظة، استقبلت اليوم الثلاثاء، الأقماح في اليوم الأول لاستقبالها بمحافظات الوجه البحري، مؤكدًا أنه تم الإعلان عن الأسعار طبقا لدرجة النظافة، فدرجة نظافة القمح 22.5، سعر الأردب 705 جنيهات، ودرجة نظافته 23 سعر أردب القمح 715 جنيها، والقمح الذي درجة نظافته 23.5، فالاردب بـ 725 جنيها.

وذكر الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن عدد الأفدنة المنزرعة بالقمح 232 ألف فدان، وتم حصاد 32 ألف فدان، وجارٍ تقدير المتوسط العام لانتخابية القمح، وسيتم الاعلان عنها الأسبوع المقبل.