شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير دار مناسبات في سخا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، أعمال ترميم وتطوير دار المناسبات بسخا، وتوسعة المدخل الجانبي لدار المناسبات، لتكون مناسبة لاستقبال الأهالي، لإقامة المناسبات الاجتماعية المتعددة، وذلك عقب الانتهاء من إعلان تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

كما تفقد أعمال وضع الطبقة الاسفلتية بمحور سعد زغلول، ليصل بين غرب العاصمة بشرقها للقادمين من دسوق سيدي سالم وغيرها من المدن والقرى، والمارين من طريق صبري القاضي لمحور سعيد زغلول ومنه لحديقة صنعاء بشرق العاصمة.

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ