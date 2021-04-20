شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الأذان اليوم التاسع من رمضان بـ 78 مدينة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الهيئة المصرية العامة للمساحة جدول مواقيت الصلاة للمسلمين عن اليوم التاسع من رمضان الموافق يوم الأربعاء 21 أبريل 2021، وذلك في عدد 78 مدينة مصرية في مختلف محافظات مصر، ويتضمن الجدول إلى جانب مواعيد الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء موعد شروق الشمس.

ويتزايد البحث عن مواقيت مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان المعظم بوصفة خاصة مواعيد الصلاة المرتبطة بموعد السحور وأيضًا موعد الإفطار، وهي موعد أذان الفجر وكذلك موعد أذان المغرب، هذا بالإضافة إلى مواعيد صلوات الظهر والعصر والعشاء.

ونشر موقع دار الافتاء نقلاُ عن هيئة المساحة المصرية جدول مواعيد الصلاة أيضًا والذى يتضمن مواقيت الصلاة عن تاسع أيام شهر رمضان المبارك والذي يوافق يوم الأربعاء 21 أبريل 2021 في عدد 78 مدينة مختلفة في مصر.

ويعرض موقع المصري اليوم جدول مواعيد الصلاة المفروضة على المسلمين وموعد شروق الشمس بحسب موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية كما يلي:

مواعيد الصلاة اليوم التاسع من رمضان 2021

المدينة موعد أذان الفجر شروق موعد أذان الظهر موعد أذان العصر موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء القاهرة 03:49 ص 05:22 ص 11:54 ص 03:30 م 06:26 م 07:48 م الإسكندرية 03:52 ص 05:25 ص 11:59 ص 03:36 م 06:33 م 07:56 م طنطــا 03:49 ص 05:22 ص 11:55 ص 03:32 م 06:28 م 07:51 م المنصورة 03:47 ص 05:20 ص 11:53 ص 03:30 م 06:27 م 07:50 م الزقـازيق 03:47 ص 05:20 ص 11:53 ص 03:29 م 06:26 م 07:48 م أسيوط 03:56 ص 05:25 ص 11:54 ص 03:26 م 06:23 م 07:42 م سوهاج 03:55 ص 05:24 ص 11:52 ص 03:23 م 06:20 م 07:39 م بني سويف 03:52 ص 05:23 ص 11:54 ص 03:29 م 06:26 م 07:47 م المنـيـا 03:56 ص 05:26 ص 11:56 ص 03:29 م 06:26 م 07:46 م قنا 03:52 ص 05:20 ص 11:48 ص 03:19 م 06:16 م 07:34 م أسوان 03:56 ص 05:22 ص 11:47 ص 03:14 م 06:13 م 07:29 م مطروح 04:02 ص 05:36 ص 12:10 م 03:47 م 06:44 م 08:07 م الغردقة 03:46 ص 05:15 ص 11:43 ص 03:15 م 06:12 م 07:32 م الخارجـة 04:03 ص 05:31 ص 11:58 ص 03:27 م 06:25 م 07:43 م الإسماعيلية 03:44 ص 05:17 ص 11:50 ص 03:26 م 06:23 م 07:45 م دمياط 03:44 ص 05:18 ص 11:51 ص 03:29 م 06:26 م 07:49 م السلوم 04:10 ص 05:44 ص 12:18 م 03:56 م 06:52 م 08:16 م نويـبع 03:38 ص 05:09 ص 11:40 ص 03:15 م 06:11 م 07:32 م حلايــب 03:44 ص 05:09 ص 11:32 ص 02:57 م 05:56 م 07:11 م شرم الشيخ 03:42 ص 05:12 ص 11:41 ص 03:15 م 06:11 م 07:31 م الفـيــوم 03:53 ص 05:24 ص 11:55 ص 03:30 م 06:27 م 07:48 م 06-أكتوبر 03:51 ص 05:23 ص 11:55 ص 03:31 م 06:27 م 07:49 م كفر الشيخ 03:48 ص 05:22 ص 11:55 ص 03:32 م 06:29 م 07:52 م الحامول 03:47 ص 05:21 ص 11:54 ص 03:32 م 06:28 م 07:51 م بلطيم 03:47 ص 05:21 ص 11:54 ص 03:32 م 06:28 م 07:52 م طابا 03:38 ص 05:10 ص 11:41 ص 03:16 م 06:13 م 07:34 م راس سدر 03:45 ص 05:17 ص 11:48 ص 03:23 م 06:20 م 07:42 م الطور 03:44 ص 05:14 ص 11:44 ص 03:18 م 06:14 م 07:35 م دهب 03:40 ص 05:10 ص 11:41 ص 03:15 م 06:11 م 07:32 م ابوزنيمة 03:45 ص 05:16 ص 11:46 ص 03:21 م 06:18 م 07:39 م راس غارب 03:45 ص 05:15 ص 11:45 ص 03:19 م 06:16 م 07:36 م القصير 03:46 ص 05:14 ص 11:42 ص 03:12 م 06:09 م 07:28 م برنيس 03:46 ص 05:12 ص 11:37 ص 03:04 م 06:02 م 07:19 م سفاجة 03:46 ص 05:15 ص 11:43 ص 03:14 م 06:12 م 07:30 م مرسى علم 03:46 ص 05:13 ص 11:39 ص 03:08 م 06:06 م 07:23 م شلاتين 03:47 ص 05:12 ص 11:36 ص 03:02 م 06:01 م 07:17 م سيدى برانى 04:07 ص 05:41 ص 12:15 م 03:53 م 06:49 م 08:13 م الضبعة 03:58 ص 05:32 ص 12:05 م 03:42 م 06:39 م 08:02 م العلمين 03:57 ص 05:30 ص 12:03 م 03:40 م 06:36 م 07:59 م واحة سيوة 04:14 ص 05:46 ص 12:17 م 03:51 م 06:48 م 08:09 م موط (الداخلة ) 04:09 ص 05:36 ص 12:03 م 03:33 م 06:30 م 07:48 م الفرافرة 04:09 ص 05:38 ص 12:07 م 03:39 م 06:36 م 07:55 م البويطى 04:03 ص 05:33 ص 12:03 م 03:37 م 06:33 م 07:54 م باريس 04:05 ص 05:31 ص 11:57 ص 03:25 م 06:23 م 07:40 م المحلة الكبري 03:48 ص 05:22 ص 11:55 ص 03:32 م 06:28 م 07:52 م الحمام 03:49 ص 05:22 ص 11:55 ص 03:32 م 06:28 م 07:51 م نجع حمادى 03:54 ص 05:22 ص 11:50 ص 03:20 م 06:18 م 07:36 م بورسعيـد 03:42 ص 05:16 ص 11:49 ص 03:27 م 06:23 م 07:47 م السـويس 03:45 ص 05:17 ص 11:48 ص 03:24 م 06:21 م 07:43 م العريـش 03:37 ص 05:10 ص 11:43 ص 03:21 م 06:17 م 07:40 م الطور 03:44 ص 05:14 ص 11:44 ص 03:18 م 06:14 م 07:35 م دمنـهـور 03:50 ص 05:24 ص 11:57 ص 03:34 م 06:30 م 07:54 م ادفو 03:54 ص 05:21 ص 11:47 ص 03:16 م 06:14 م 07:31 م اسنا 03:55 ص 05:22 ص 11:48 ص 03:18 م 06:15 م 07:33 م الأقصر 03:53 ص 05:21 ص 11:48 ص 03:18 م 06:16 م 07:34 م القاهرة الجديدة 03:49 ص 05:21 ص 11:53 ص 03:29 م 06:25 م 07:48 م توشكى 04:04 ص 05:29 ص 11:53 ص 03:19 م 06:17 م 07:33 م الدلنجات 03:51 ص 05:24 ص 11:57 ص 03:33 م 06:30 م 07:53 م كاترين 03:42 ص 05:13 ص 11:43 ص 03:17 م 06:14 م 07:34 م السادات 03:52 ص 05:24 ص 11:57 ص 03:33 م 06:30 م 07:52 م الصالحية الجديدة 03:46 ص 05:19 ص 11:52 ص 03:28 م 06:25 م 07:48 م العاشر من رمضان 03:47 ص 05:19 ص 11:51 ص 03:28 م 06:24 م 07:46 م العاصمة الادارية الجديدة 03:48 ص 05:20 ص 11:52 ص 03:28 م 06:25 م 07:47 م العبور 03:48 ص 05:21 ص 11:53 ص 03:29 م 06:25 م 07:48 م الفشن الجديدة 03:54 ص 05:25 ص 11:55 ص 03:29 م 06:26 م 07:47 م المنصورة الجديدة 03:48 ص 05:22 ص 11:55 ص 03:33 م 06:30 م 07:53 م النوبارية الجديدة 03:46 ص 05:18 ص 11:51 ص 03:28 م 06:24 م 07:47 م بدر 03:56 ص 05:28 ص 12:01 م 03:37 م 06:33 م 07:55 م بنى مزار الجديدة 03:48 ص 05:18 ص 11:48 ص 03:22 م 06:19 م 07:39 م بورسعيد الجديدة سلام 03:40 ص 05:14 ص 11:47 ص 03:24 م 06:20 م 07:44 م بئر العبدالجديدة 03:46 ص 05:19 ص 11:52 ص 03:30 م 06:26 م 07:49 م توشكى الجديدة 04:05 ص 05:30 ص 11:54 ص 03:20 م 06:18 م 07:34 م حدائق العاصمة 03:45 ص 05:17 ص 11:49 ص 03:25 م 06:21 م 07:44 م رشيد الجديدة 03:35 ص 05:08 ص 11:42 ص 03:20 م 06:16 م 07:40 م رفح الجديدة 03:49 ص 05:22 ص 11:56 ص 03:33 م 06:30 م 07:53 م سفنكس الجديدة 03:48 ص 05:20 ص 11:52 ص 03:28 م 06:25 م 07:47 م شرق العوينات 03:59 ص 05:24 ص 11:48 ص 03:13 م 06:12 م 07:28 م غرب النوبارية 03:45 ص 05:17 ص 11:50 ص 03:27 م 06:23 م 07:46 م

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