شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 567 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت إدارة مرور محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، من ضبط 567 مخالفة مرورية، شملت التصالح الفورى في 85 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 94 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 124 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 115 مخالفة متنوعة.

كما تم ضبط «دراجة نارية» بدون ترخيص، وحجز إداري لـ 5 توك توك، بناءا على قرار المحافظ، وضبط دراجة نارية بدون ترخيص، وضبط 3 حالات تعاطي مخدرات بين السائقين.