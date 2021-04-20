شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: صلاة التراويح رياضة بسيطة ومهمة لمريض السكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الصحة، إن صلاة التراويح تعتبر رياضة بسيطة ومهمة لمريض السكر، لأنها تعزز صحة الجسم.

وناشدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، المواطنين الالتزم بالإجراءات الاحترازية أثناء الذهاب إلى المسجد لصلاة التراويح، إلى جانب الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن ١ متر، واصطحاب سجادة الصلاة الخاصة، وتطهير اليدين باستمرار، وارتداء الكمامة.