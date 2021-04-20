شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتفقد قوافل صندوق تحيا مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، قوافل صندوق تحيا مصر لتوفير المواد الغذائية والدواجن للأسر الأولى بالرعاية، ضمن حملة أبواب الخير التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وتتضمن ٧٢ طناً من المواد الغذائية الجافة بالإضافة إلى ٦ آلاف شنطة دواجن ليتم توزيعها على عدد ٦ آلاف أسرة مستحقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي .

وأكد محافظ الغربية أن الهدف الرئيسي لمثل هذه الحملات هو توفير السلع الغذائية الضرورية بالمجان للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجاً في القرى الفقيرة، وخاصةً خلال شهر رمضان الفضيل، مؤكداً أن استمرار مثل هذه المبادرات والحملات طوال الشهر لخير دليل على التكافل والتضامن بين فئات المجتمع ،داعياً رجال الأعمال وأصحاب الشركات لدعم مثل هذه القوافل الخيرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجاً على مستوى المحافظة لتحصل تلك الأسر على ما تستحقه من رعاية.

والجدير بالذكر أن الكراتين التي سيتم توزيعها خلال القافلة تشمل (٤) كيلو أرز، (١.٥) كيلو مكرونة، عبوة زيت ،نصف كيلو فول تدميس، (٢) كيلو سكر، عبوة سمن، عبوة شاي وكيلو بلح.