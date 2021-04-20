شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعلن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفى، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أنه من ضمن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع ليبيا هو تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمساهمة مع أشقائهم الليبين لإعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التوافق على أن تكون هذه العودة منظمة ومخططة في المجالات التي يطلبها الجانب الليبيي.