شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الجمارك يتفقد منظومة النافذة الواحدة ومركز الخدمات اللوجيستية في الاسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الثلاثاء، جولة شملت مقر مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الدخيلة البحرى، والذى يأتى ذلك في إطار ربط جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، للمساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وتحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والتحول التدريجي، من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية المتابعة الميدانية، وحرصا من قيادة مصلحة الجمارك على تفقد أحوال سير العمل على أرض الواقع وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها وحل جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الجمركي .

وقال «نجم» إن التشغيل التجريبى بمركز الخدمات اللوجستية الجديد والخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الدخيلة البحرى بدأ اعتبارا من ٣١ مارس الماضى وتبلغ مساحته ١٦٠٠ متر والمبنى مكون من ثلاثة طوابق، يتم فيه تقديم كافة الخدمات اللوجيستية للمتعاملين حاليا، حيث يتم إدراج وتشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية الواردة بجميع النظم الجمركية وقيد البيانات الجمركية للبضائع العامة والطرود والأغذية والمنسوجات والمعدات، ويتم إنهاء جميع الإجراءات عليها بما في ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكتروني من خلال البنوك، وبلغ عدد شهادات الوارد المقيدة بمركز الخدمات اللوجستية حتى اليوم حوالي ١٥١٦ شهادة جمركية واردة، تم الإعتماد ودفع الرسوم لمشمول ٨١١ شهادة، وباقي البيانات الجمركية المقيدة ما بين مراحل الكشف َوالمعاينة واستيفاء جهات العرض الرقابية وتطبيق الاتفاقيات واستكمال مرفقات متعامل والتثمين .

وأكد رئيس مصلحة الجمارك أنه بتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناء الدخيلة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد شرق وغرب والسخنة ومطار القاهرة سيتم الوصول بمنظومة النافذة الواحدة إلى نسبة تغطية ٩٥٪ تقريبًا من إجمالي البضائع التي ترد إلى مصر ،مشيرا إلى أن مشروع «النافذة الواحدة» يسير بشكل جيد، ويتم التعامل مع أي تحديات وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية، بحيث تكون هذه المنصة نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل وتوفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر.

وأشار إلى أن الدكتور محمد معيط وزير الماليـة أصدر قرارًا بإطلاق المرحلة الإجرائية الثانية لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تضمن عددًا من الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بهـا كمرحلة ثانية لنظـام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) منها قيام المصدر الأجنبي أو المنتج بإرسال بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيا (الفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة، بوليصة الشـحن، وغيرها) المثبت عليها الرقم التعريفي للشحنة ( ACID ) إلى منصة (نافذة) من خلال منصة Blockchain المؤمنة والمعتمدة من الجهات المعنية.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أنه يتعين على الناقل بميناء التصدير أو من يمثله إرسـال قائمة تضـم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى جمهورية مصر العربية بصورة إلكترونية خلال مدة لا تتجاوز ٢٤ ساعة من وقت مغادرة السفينة ميناء التصدير، على أن تتضمن بيانات كل شحنة رقـم بوليصة الشحن، ورقم تعريف الشحنة ( ACID ) ورقم تعريف المصدر، ورقم تعريف المستورد.

وأضاف أنه يتم استقبال القائمة الإلكترونية التي تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى مصر على منصة نافذة لكي يتم التحقق من سلامة جميع بياناتها، وإرسال نتيجة التحقق (بالإيجاب أو السلب) آليا.

رئيس مصلحة الجمارك يتفقد العلم بمنظومة النافذة الواحدة ومركز الخدمات اللوجيستية بالدخيلة فى الاسكندرية (صور)

رئيس مصلحة الجمارك يتفقد العلم بمنظومة النافذة الواحدة ومركز الخدمات اللوجيستية بالدخيلة فى الاسكندرية (صور)

رئيس مصلحة الجمارك يتفقد العلم بمنظومة النافذة الواحدة ومركز الخدمات اللوجيستية بالدخيلة فى الاسكندرية (صور)