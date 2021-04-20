شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تجهيزي للبدء في المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية اجتماع تنسيقى عبر تقنية الفيديوكونفرانس، ووحدة متابعة المشروعات بوزارة الإسكان للبدء فى مشروع المرحله الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة والممول من البنك الدولى والبنك الأسيوى القائم على النتائج للاستثمار فى البنيه التحتية، بالإضافة لعرض استشارى لإدراة البرنامج (PMCF) التكنولوجيات المستخدمة فى محطات معالجة مياه الصرف الصحى المقترحة بالمشروعات الخاصة بالشركة.

وحدد نجيب، الأنظمة الخاصة بتصميم محطات المعالجة القائمه بالشركه والتى تعطى كفاءة عالية، وذلك لاخذها في الاعتبار في أعمال التصميمات.