شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات محمد بن راشد العالمية تطلق مزاداً فنياً خيرياً عالمياً لدعم حملة 100 مليون وجبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية اليوم المزاد الفني الخيري الأكبر من نوعه، والذي تنظمه بالتعاون مع وكالات عالمية ومتخصصة، ويعرض أعمالاً فنية نادرة لفنانين مرموقين ومقتنيات شخصية لقادة عالميين ومشاهير ونجوم رياضيين يعود ريعها لدعم حملة 100 مليون وجبة، الحملة الأكبر على مستوى المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة عربية وأفريقية وآسيوية في رمضان.

‎وتطلق الحملة يوم 24 أبريل 2021 مزاداً فنياً خيرياً بحضور شخصي يعرض في دبي قطعاً فنية ومقتنيات نادرة تتصدرها قطعة من كسوة الكعبة المشرّفة الموشاة بالخيوط الفضية والمذهّبة، والمزينة بآيات من القرآن الكريم نسجت بخط عربي بديع مقدمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إضافة إلى العديد من القطع والمقتنيات النادرة التي يعود ريع بيعها بالمزاد لإطعام الطعام للمحتاجين في 30 دولة تشملها حملة 100 مليون وجبة.

‎كما تضم معروضات المزاد رسومات للرئيس الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا، مثل لوحة السنونو ومخططها وما ترمز إليه من فكرة التحرر والانعتاق إلى فضاءات أرحب.