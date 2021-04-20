شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين محذرا التجار من التلاعب: نحصل على 50% من احتياجاتنا من القمح المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن موسم القمح مهم بالنسبة لوزارة التموين حتى يمكن الحصول على حوالى 50% من احتياجاتنا وهناك أكثر من 450 لاستلام الأقماح المحلية بجانب وجود لحنة فى كل موقع ويتم العمل من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، ومع دخول الموسم سيتم مد الفتره والعمل بعد الفطار.







واضاف الوزير انه يتم استلام القمح بسعر 725 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطًا، بزيادة 25 جنيهًا عن العام الماضى، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطا، ويتم استلام توريد الاقماح بنقاط الاستلام بلجنه تحت رئاسة مديرية التموين وأربعة أعضاء آخرين هما عضو من هيئه سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة، بالإضافة إلى القبانى المسئول عن الموازين.

وحذر الوزير التجار من من أى محاولات من خلط الأقماح خلال التوريد سواء الخلط بأقماح قديمة من إنتاج العام الماضى أو الخط بأقماح مستوردة ، حيث سيتم المصادرة وتحرير محضر والشطب من ملف الموردين مطالبا الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن اختيار نقاط التجميع لاستلام الأقماح جاء بأماكن الزراعات الكثيفة لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل، مشددًا على أنه لن يتم استلام أية إقماح بالشون الترابية، وانه سيتم سداد مستحقات " الموردين المزارعين " بعد 73 ساعة من التوريد.