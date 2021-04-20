أخبار مصر.. الرئيس يوجه بتحقيق أقصى عائد للأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على جهود حصر الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام، خاصةً مساحات الأراضي، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها.

ووجه الرئيس السيسى، بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن لتلك الأصول، ترسيخاً لنهج الدولة بحسن إدارة ما تملكه من موارد وأراضي ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل في هذا الإطار ما بين وزارة قطاع الأعمال العام والجهات حكومية الأخرى، للإسراع في تحقيق تلك الأهداف التي تمثل استراتيجية ثابتة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





الرئيس السيسى يوجه بتحقيق أقصى عائد للأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العاماطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على جهود حصر الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام، خاصةً مساحات الأراضي، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها.

ووجه الرئيس السيسى، بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن لتلك الأصول، ترسيخاً لنهج الدولة بحسن إدارة ما تملكه من موارد وأراضي ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل في هذا الإطار ما بين وزارة قطاع الأعمال العام والجهات حكومية الأخرى، للإسراع في تحقيق تلك الأهداف التي تمثل استراتيجية ثابتة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام.





رئيس الوزراء و11 وزيرا يصلون العاصمة طرابلس للقاء رئيس الحكومة الليبية

وصل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى و11 وزيرا إلى العاصمة الليبية طرابلس لعقد جلسة مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة.



ويضم الوفد المصرى وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعددا من ممثلى الجهات المعنية، والمستثمرين.



ومن المنتظر أن يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الزيارة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين.





الخارجية السودانية: تعنت إثيوبيا سبب فشل مفاوضات سد النهضة

قالت الخارجية السودانية، إن تعنت إثيوبيا هو سبب فشل مفاوضات سد النهضة، جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بمكتبها اليوم الثلاثاء، براين شوكان القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم.



ووفق وكالة الأنباء السودانية، أشادت وزيرة الخارجية بالتطور الكبير في العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية وشكرت الجانب الأمريكي على الدعم المستمر الذي ظل يقدمه للشعب السوداني والحكومة الإنتقالية.



وأطلعت الوزيرة القائم بالأعمال الأمريكي على تطورات الأوضاع في ملفي سد النهضة والقضايا الحدودية بين السودان وأثيوبيا وأوضحت أن السودان كان وما زال منفتحاً علي جميع مبادرات التوصل إلى حلول عبر الحوار والمفاوضات ولكن حال تعنت الجانب الأثيوبي المستمر دون الاستفادة من هذه المبادرات، و دعت إلى ضرورة إعادة بناء الثقة بين فرق العمل التقنية والسياسية للتوصل لحلول مرضية لجميع الاطراف.





مستشفى بنها الجامعى يعلن خروج 50 حالة من مصابى حادث قطار طوخ

أعلن الدكتور عمرو الدخاخنى، المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعي، خروج أكثر من 50 حالة من مصابي حادث قطار طوخ رقم 949 القاهرة المنصورة المحتجزين بالمستشفي بعد تماثلهم الشفاء، مشيرا إلى استمرار 15 حالة فقط تحت المتابعة والملاحظة من إجمالى 65 حالة استقبلها المستشفى من مصابى الحادث.



وأضاف الدخاخنى، أن المستشفى يضم جميع المستلزمات الطبيبة بالإضافة إلى نقل أكثر من 50 كيس دم، للمصابين وقت الحادث فى مستشفيات أخرى من المخزون الاستراتيجى بالمستشفى.



وكان ”الخليج 365” قد رصد في بث مباشر عودة حركة قطارات السكة الحديد بمحافظة القليوبية، لوضعها الطبيعى، عقب إصلاح شريط السكة الحديد الذى وقع عليه حادث أزل أمس نتيجة انقلاب قطار طوخ، حيث مر أول قطار منذ لحظات من مكان الحادث عقب عملية الإصلاح واستبدال القضبان بقضبان جديدة مع الاستمرار فى كافة الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة مع فرض كردون أمنى بالمنطقة.