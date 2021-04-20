شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعتمد نتائج الدفعة الثانية من الإدارة الإشرافية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أولا : المنتدبون للعمل مدير إدارة لمدة ستة أشهر وفق الاحتياج الفعلي الذي يقرره مدير المديرية وهم :
1. علي إبراهيم علي محمد - الجيزة - مدير إدارة بإحدى الإدارات بالجيزة
2. عاطف عبد البصير هاشم أحمد - الجيزة - مدير إدارة بإحدى الإدارات بالجيزة
3. مصطفى احمد سمير محمود - المنوفية - مدير إدارة بإحدى الإدارات بالمنوفية
4. مجدي عبد الرؤوف الرفاعي محمود- الغربية - مدير إدارة بإحدى الإدارات بالغربية
5. أحمد محمد حسين إبراهيم مريم - الشرقية- مدير إدارة بإحدى الإدارات بالشرقية
6. عبد الحكيم أحمد نصر الله عبد الوهاب - بني سويف - مدير إدارة بإحدى الإدارات ببني سويف
7. حسين محمد احمد سليمان - بني سويف - مدير إدارة بإحدى الإدارات ببني سويف
ثانيا : المنتدبون للعمل مفتش دعوة لمدة ستة أشهر وفق الاحتياج الفعلي الذي يقرره مدير المديرية وهم :
1. كمال عبد الرازق عبد الواحد عمار- المنوفية- مفتش دعوة بإحدى الإدارات
2. أحمد سيد علي محمد - بني سويف - مفتش دعوة بإحدى الإدارات أو متابعة المديرية
3. أحمد عبد الرؤوف احمد شحاته - المنوفية - مفتش دعوة بإحدى الإدارات
ثالثا : المنتدبون بالديوان العام وأوقاف القاهرة وهم :
1. عبد العليم عبد الله عبد العليم نور الدين - القليوبية - الديوان العام
2. سليمان محمود سليمان غانم - المنوفية - إمام وخطيب بأوقاف القاهرة
وأكد وزير الأوقاف ، أنه سوف ينظر في تسكين أي من المذكورين جميعًا بعد ستة أشهر وفق تقارير الأداء، وأن الوزارة تتمنى لهم التوفيق