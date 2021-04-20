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الأوقاف تعتمد نتائج الدفعة الثانية من الإدارة الإشرافية

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القاهرة - سامية سيد -  

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء الموافق 20 /4 /2021م  نتيجة المجموعة الثانية من مسابقة الإدارة الإشرافية، لعام 2020م ، وذلك على النحو التالي:

أولا : المنتدبون للعمل مدير إدارة لمدة ستة أشهر وفق الاحتياج الفعلي الذي يقرره مدير المديرية وهم : 

1. علي إبراهيم علي محمد - الجيزة - مدير إدارة بإحدى الإدارات بالجيزة

2. عاطف عبد البصير هاشم أحمد - الجيزة - مدير إدارة بإحدى الإدارات بالجيزة

3. مصطفى احمد سمير محمود - المنوفية - مدير إدارة بإحدى الإدارات بالمنوفية

4. مجدي عبد الرؤوف الرفاعي محمود- الغربية - مدير إدارة بإحدى الإدارات بالغربية

5. أحمد محمد حسين إبراهيم  مريم - الشرقية- مدير إدارة بإحدى الإدارات بالشرقية

6. عبد الحكيم أحمد نصر الله عبد الوهاب - بني سويف - مدير إدارة بإحدى الإدارات ببني سويف

7. حسين محمد احمد سليمان - بني سويف - مدير إدارة بإحدى الإدارات ببني سويف

ثانيا : المنتدبون للعمل مفتش دعوة لمدة ستة أشهر وفق الاحتياج الفعلي الذي يقرره مدير المديرية وهم : 

1. كمال عبد الرازق عبد الواحد عمار- المنوفية- مفتش دعوة بإحدى الإدارات 

2. أحمد سيد علي محمد - بني سويف - مفتش دعوة بإحدى الإدارات أو متابعة المديرية 

3. أحمد عبد الرؤوف احمد شحاته - المنوفية - مفتش دعوة بإحدى الإدارات 

ثالثا : المنتدبون بالديوان العام وأوقاف القاهرة وهم : 

1. عبد العليم عبد الله عبد العليم نور الدين - القليوبية - الديوان العام

2. سليمان محمود سليمان غانم - المنوفية - إمام وخطيب بأوقاف القاهرة

 

 

وأكد وزير الأوقاف ، أنه سوف ينظر في تسكين أي من المذكورين جميعًا بعد ستة أشهر وفق تقارير الأداء، وأن الوزارة تتمنى لهم التوفيق

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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