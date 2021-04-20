شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء و11 وزيرا لأول مرة فى طرابلس.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، رئيس الوزراء و11 وزيرا لأول مرة فى طرابلس.. بحث التعاون المشترك ووحدة المصير بين مصر وليبيا يتطلبان تنسيق المواقف.. القاهرة أبرز الداعمين للسلطة الليبية الجديدة.. رغبة فى إعادة التمثيل الدبلوماسى.





واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

ـ رئيس الوزراء و11 وزيرا لأول مرة فى طرابلس.. بحث التعاون المشترك ووحدة المصير بين مصر وليبيا يتطلبان تنسيق المواقف.. القاهرة أبرز الداعمين للسلطة الليبية الجديدة.. رغبة فى إعادة التمثيل الدبلوماسي



ـ الرئيس السيسى يوجه بتحقيق أقصى عائد للأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.. الرئيس يستعرض الاستغلال الأمثل وتطوير أصول أراضى شركات قطاع الأعمال.. ويؤكد على تبنى الدولة نهج حسن إدارة ما تملكه من موارد وأراض ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات

ـ ياسر جلال فى حوار خاص لـ«الخليج 365»: شخصيتى فى «ضل راجل» أرهقتنى رغم بساطتها.. محمود عبدالمغنى «وحش تمثيل».. ونور «كاريزما غير طبيعية»

ـ الإفراج عن 1686 سجينا تنفيذا لقرار الرئيس بمناسبة رمضان.. فرحة عارمة فى وداع السجون وهتافات باسم مصر.. والمفرج عنهم: شكرا للرئيس السيسى









ـ لا صحة لوجود عجز فى السلع التموينية خلال شهر رمضان.. الحكومة: المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية يكفى احتياجات المستهلكين عدة أشهر