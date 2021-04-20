شكرا لقرائتكم خبر عن مراجع وكتب ضخمة بمكتبة سجون برج العرب.. هنا حصل نزلاء على الماجستير والدكتوراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "كتب دينية وأدبية وثقافية"، وأشخاص يتراصون بملابسهم الزرقاء، على مقاعد أمام طاولة ممتدة لعدة أمتار، هكذا المشهد داخل مكتبة سجون برج العرب، حيث تحرص السجون على توفير كافة الكتب للنزلاء.

وقال نزيل إنهم اعتادوا على التردد على المكتبة للقراءة للتغلب على الوقت، حيث توفر لهم السجون كافة الكتب، وقد حصل بعض السجناء على درجة الماجستير، فيما حصل آخرون على درجة الدكتوراه من هذه المكتبة.

وشهدت سجون مصر مؤخرًا عملية تطوير، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.