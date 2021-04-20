فرص لأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون الطقس معتدلًا نهارًا، ولطيفًا ليلًا على السواحل الشمالية، في حين سيكون الطقس حارًا نهارًا، معتدلًا ليلًا، على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة نهارًا، معتدلًا ليلًا، على جنوب الصعيد.

كما توقع الخبراء فرصًا للأمطار الخفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء جنوب البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر (30% تقريبًا)على فترات متقطعة.

وعن الرياح، فتشهد نشاطًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: ستكون خيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: ستكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 15

الإسكندرية 24 15

وادي النطرون 28 14

طنطا 28 15

شبين الكوم 28 14

دمنهور 26 15

بلطيم 22 15

مطروح 20 16

السلوم 22 15

سيوة 25 15

بورسعيد 22 16

دمياط 22 15

الزقازيق 30 15

المنصورة 28 15

الإسماعيلية 30 15

السويس 31 16

العريش 24 16

رفح 24 15

رأس سدر 30 17

نخل 29 12

نويبع 34 22

طابا 30 16

كاترين 27 14

الطور 32 18

شرم الشيخ 35 23

الغردقة 36 22

مرسى علم 34 24

الفيوم 32 20

بنى سويف 32 21

المنيا 33 21

أسيوط 34 22

سوهاج 35 23

قنا 38 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 29

إدفو 41 28

أبوسمبل 41 28

الوادي الجديد 38 27

شلاتين 33 23

أبورماد 32 24

حلايب 31 22

رأس حدربة 30 21