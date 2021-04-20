ضبط ١٠ أطنان سكر وأرز بدون مستندات داخل شركة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث التموين شركة بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة.

وأمكن ضبط المدير المسؤول وبحوزته ١٠ أطنان سكر حر وأرز أبيض معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارلاية وهمية غير مسجلة

وبدون مستندات مجهولة المصدر.

كما تم ضبط 500 كيلو جرام رول بلاستك مدون عليها ذات العلامة لزوم التعبئة مجهولة المصدر، 3 ماكينات تغليف وتعبئة مستلزمات وأدوات تعبئة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.