شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يجتمع بعمداء الكليات أونلاين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، مع نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة وعمداء الكليات «أونلاين» وذلك في لقائه الشهرى الذي يعقده لمتابعة سير العمل بالكليات ومناقشة الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة قبل عرضها على مجلس الجامعة.

وناقش مبارك، سير العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني والإنتهاء من رفع المقررات الدراسية على المنصة الإلكترونية ومتابعة انتظام الطلاب في تطبيق نظام التعليم الهجين والحضور الفعلى والتواجد على المنصة الإلكترونية، ووجه بسرعة انتهاء جميع الكليات من إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول

كما وجه مبارك التهنئة لفريق جامعة المنوفية الفائز بالمركز الأول في الملتقى القمى الخامس للنانو تكنولوجى وتطبيقاته بجهاز Rc car والذى ضم الطلاب: شيرين الدروال، إيمان حجو، حبيبة جمال، أسماء سالم، أمل عبدالستار بالفرقة الثانية بكلية الهندسة الإلكترونية،وتهنئة فريق قسم الجراحة العامة بكلية الطب الفائز في مسابقة دورى الجراحين التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر الدولى لجمعية الجراحين المصرية بالاشتراك مع جمعية الجراحين الدولية بعنوان «أسبوع الجراحة الدولى» .