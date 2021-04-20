شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي خلال لقائه نظيره الليبي: مصر حريصة على دعم كل المشروعات التنموية فى ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، مساء الثلاثاء، مع نظيره الليبى عبدالحميد الدبيبة، في العاصمة الليبية.

ونقل مدبولي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لليبيا ودعم مصر قيادة وشعبا للأشقاء في ليبيا«، مشيرا إلى أن مصر تؤكد دعمها للمصالحة الوطنية في ليبيا وتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبى.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود مجالات عديدة سيتم التعاون فيها مع ليبيا، مبينا أن مصر حريصة على دعم كل المشروعات التنموية في ليبيا

من جانبه ثمن رئيس وزراء ليبيا عبدالحميد الدبيبة، الدعم المصرى، قائلا: «يوجد مجالات عديدة سيتم التعاون فيها مع مصر».

ووصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، إلى العاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد يضم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوى العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولى، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدنى، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعددا من ممثلى الجهات المعنية، والمستثمرين.