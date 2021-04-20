شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين : قانون الزراعة العضوية يحافظ علي البيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ان قانون الزراعه العضوية يؤدي إلى التوازن البيئي والحافظ على البيئة الزراعية خصبة وذات جودة عالية، لافتا أن مواد القانون تهدف إلى استخدام الأسمدة العضوية والمكافحة الطبيعية والحد من استخدام الأسمدة الكيماوية واستخدام المبيدات المخلقه والتي تضر بالبيئة وتؤثر سلبيا على التوازن البيئي الطبيعي وتستنزف الميزانية العامه للدولة بملايين الدولارات حيث نستهلك سنويا 10 آلاف و600 طن من المبيدات المستوردة.

وأوضح نقيب الفلاحين ان تطبيق هذا القانون سوف يساهم في توفير منتجات زراعية عضوية بالسوق المحلي اكثر فائدة من المنتجات الغير عضوية، كما تزيد فرص التصدير لأن أغلب الدول تتهافت على المنتجات العضوية وخاصة الأتحاد الأوربي الذي اتخذت دوله قرارا بعدم استيراد منتجات زراعية عضوية من أي دوله ليس بها قانون للزراعات العضوية، بجانب أنها تزيد الدخل للمزارع لأن المنتج العضوي أعلى سعرا من مثيله الغير عضوي، كما يقلل تناول المنتجات الزراعية العضوية من الأمراض التي تنتج نتيجه لتناول المنتجات المعالجة بالمبيدات الكيماوية والاسمده الغير طبيعية ،وتحافظ الزراعة العضوية على البيئة من الثلوث، كما يوفر تطبيق القانون فرص عمل للخبرات في هذا المجال وتفتح أفاق جديدة للعمل.

وأشار نقيب الفلاحين أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الزراعه العضوية وموافقة مجلس النواب عليه يكون القانون قد تم تفعيله على ارض الواقع، مما يقنن جميع الزراعات العضوية ويفرض أوضاعا جديده لكل المتعاملين في الزراعات العضوية سواء بالزراعة أو التصدير أو الاستيراد، مما يحافظ على حق المستهلك داخليا وخارجيا ويمنع تعرضه للغش حيث يوجب القانون أن يحصل كل مصدر لمنتج عضوي على شهاده من الإدارة العامة للزراعه العضويه تفيد بان المصدر مسجل لدي احد الجهات المرخص لها كشرط اساسي للموافقه على التصدير مع تشديد العقوبات لكل من يخالف أي شرط من شروط القانون.