شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. رئيس الوزراء ونظيره الليبي يوقعان على اتفاقيات تعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره الليبي عبدالحميد الدبيبة، وكذلك وزراء البلدين، عقب وصول «مدبولي» إلى العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، وتشهد الجلسة التوقيع على عدد من البروتوكولات.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية بمقر الحكومة الليبية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، حيث كان في استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، وعدد من المسؤولين الليبيين، وتم عزف السلام الوطني للبلدين.