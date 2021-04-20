شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد تطوير مستشفى أبوكبير المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية الثلاثاء، بالمرور على مستشفى أبوكبير المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفى، في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، وكذلك التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على الأجهزة الطبية بالقسم، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بقسم الكلي الصناعي.

كما تابع وكيل الوزارة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفى لرفع كفاءة وتوسعة قسم الكلي الصناعي، وزيادة القوة الاستيعابية من ٤٥ إلى ٦٠ ماكينة كلي لخدمة المرضى، بتكلفة تقديرية تصل ٤ ملايين جنيه، وتفقد ماكينات الكلي والتي تم دعمها للمستشفى أول أمس بعدد ١١ ماكينة، لضمها للقسم الجديد، موجها بعمل دراسة شاملة وعاجلة لنقل وتطوير قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم الباطنة والنساء بجانب قسم الجراحة بالمستشفى، لصالح المرضى بمركز ومدينة أبوكبير.