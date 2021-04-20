شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة على 11 حيًا و16 مدينة.. والتعميم أول يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختارت وزارة التنمية المحلية 27 مدينة وحيًّا، بواقع مدينة أو حى لكل محافظة، لتطبيق الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة كمرحلة أولى للتطبيق التجريبى بداية من 1 مايو 2021 لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق فى باقى المدن بدايةً من 1 يوليو المقبل.

ضمت القائمة الأولوية للتطبيق: حى شرق مدينة نصر بالقاهرة، وحى جنوب الجيزة بمحافظة الجيزة، ومركز ومدينة قها بالقليوبية، وحى المنتزه أول بالثغر، ومركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة، ومدينة مطروح، ومركز ومدينة قويسنا بالمنوفية، وحى ثان طنطا بالغربية، ومركز ومدينة سيدى سالم بكفر الشيخ، ومركز ومدينة فارسكور بدمياط، ومركز ومدينة طلخا بالدقهلية، ومركز ومدينة العريش بشمال سيناء.

وشرم الشيخ بجنوب سيناء، وحى الشرق ببورسعيد، وحى ثالث الإسماعيلية، وحى السويس، وأول الزقازيق بالشرقية، ومركز ومدينة ناصر ببنى سويف، ومركز ومدينة المنيا، ومركز ومدينة الفيوم، وحى غرب أسيوط، ومركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد، وحى شرق سوهاج، ومركز ومدينة نقادة بقنا، ومركز ومدينة أسوان، وجنوب الغردقة بالبحر الأحمر، وأخيرًا الأقصر مركز ومدينة البياضية.