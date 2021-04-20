شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ندوة عن شهر رمضان.. جامعة الفيوم تستضيف إمام المركز الإسلامي في نيويورك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، الندوة الدينية التي نظمتها الجامعة، تحت عنوان رمضان شهر التغيير، واستضافت خلالها الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمشيخة الأزهر الشريف، وإمام المركز الإسلامي بنيويورك سابقا، وبحضور محمد سعيد أبوالغار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من السادة عمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

رحب الدكتور أحمد جابر شديد، بالدكتور رمضان عبدالرازق في رحاب جامعة الفيوم، مشيرا إلى إن هذه الندوة بداية لعدد من اللقاءات الدينية المزمع عقدها خلال شهر رمضان الكريم، يتم خلالها استضافة عدد من القامات الدينية التي من شأنها تقديم العلم والفائدة والثقافة لطلاب جامعة الفيوم مشيدًا بمستواهم الأخلاقي والعلمي في الكثير من المجالات.

كما أبدى فضيلة الدكتوررمضان عبدالرازق سعادته بوجوده في رحاب جامعة الفيوم، التي باتت تحقق تطورًا وتقدمًا ملموسًا على كافة المستويات، خلال الآونة الأخيرة، وخاصة على مستوي نشر البحوث العلمية دوليا.

وناقش الدكتور رمضان عبدالرازق، خلال الندوة الدينية، عددًا من المعاني، منها النية، وضرورة استحضار الهمة، ومعالي الأخلاق لتحقيق النجاح والتفوق، وكذلك معنى الإيمان، والاحتساب، ومجاهدة النفس، والخشوع، والرضا بالله، بالإضافة إلى الصورة السليمة للعبد الصالح.

كما تناول مفاهيم التوكل الصحيح على الله، والقضاء والقدر، ومخالفة الهوى، والإخلاص، وموانع المغفرة، وشروط التوبة، ومجاهدة المعصية، موجها الطلاب بأهمية إدارة الوقت، والصدق، والأخذ بالأسباب، مع التوكل التام على الله سبحانه وتعالى، كما أجاب عبدالرازق على تساؤلات الطلاب من خلال حوار مفتوح معهم.

وفي نهاية الندوة الدينية أهدى الدكتور أحمد جابر شديد، درع جامعة الفيوم للشيخ رمضان عبدالرازق تكريمًا وترحيبًا واحتفاء به.