شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل إلى كينشاسا برسالة من السيسي عن تطورات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري ⁩ اليوم الثلاثاء إلى كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة في رابع محطات جولته الأفريقية الحالية.



أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».



كان وزير الخارجية قد بدأ مساء أمس الأول الأحد، جولة أفريقية زار خلالها كل من كينيا وجزر القمر وجنوب أفريقيا، كما ستشمل كلا من السنغال وتونس، حاملاً رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن.