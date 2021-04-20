شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس غدًا الأربعاء .. انخفاض درجة الحرارة فى القاهرة وارتفاع بالإسكندرية وأسوان 41 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية فى تنبوءاتها عن حالة الطقس غدًا الأربعاء 21-4-2021، بوجود إختلاف فى حسب المناطق ويتراوح بين طقس معتدل إلي مائل للحرارة فى مناطق أخري ويكون حار على مناطق وشديد الحرارة فى مناطق أخري وتتراوح درجة الحرارة غدًا بين 41 درجة فى مناطق من الصعيد للعظمي و20 درجة للعظمي فى مطروح.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى تقرير حالة الطقس غدًا الأربعاء بأن الطقس يكون مائل للحرارة علي القاهرة الكبري والوجه البحري بينما يكون معتدلاً على السواحل الشمالية، ويكون الطقس حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويسود طقس لطيف لطيفًا ليلاً على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ، ويكون الطقس معتدلًا على وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت الأرصاد الجوية بوجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة متطقعة وتصبح رعدية أحيانًا على مناطق من من جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما يكون هناك نشاط للرياح على مناطق فى شمال البلاد ويستمر نشاط الرياح حتى شمال الصعيد وكذلك جنوب سيناء.

وتتراوح حالة البحر المتوسط ارتفاع الموجج من خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلي مترين إلا ربع الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، بينما تكون حالة الموج في البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج يتراوح بين مترين إلي مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

تتذبذب درجات الحرارة اليوم الأربعاء فى مختلف مناطق مصر ما بين الإرتفاع والانخفاض، وارتفعت درجات الحرارة فى مناطق وانخفضت فى مناطق أخرى وثبتت فى مناطق أخري.

وتستمر درجة الحرارة فى الانخفاض فى القاهرة الأربعاء لتصبح 29 درجة للعظمي بدلاً من 32 درجة يوم الثلاثاء، بينما ترتفع فى الإسكندرية غدًا الأربعاء لتصبح 24 درجة مقابل 22 درجة اليوم الثلاثاء، وثبتت درجة الحرارة فى مطروح عند 20 درجة خلال توقعات الأربعاء واليوم الثلاثاء.

وانخفضت درجات الحرارة العظمى فى جميع محافظات الصعيد ماعدا أسوان خلال توقعات درجات الحرارة غدًا الأربعاء مقارنة بدرجة الحرارة اليوم الثلاثاء لتصبح 32 درجة فى الفيوم مقابل 35 درجة اليوم، و32 درجة فى بني سويف مقابل 36 درجة اليوم، و33 درجة فى المنيا مقابل 36 درجة اليوم، 34 درجة فى أسيوط مقابل 39 درجة اليوم، 35 درجة فى بني سويف مقابل 39 درجة اليوم، 38 درجة فى قنا مقابل 38 درجة اليوم، و40 درجة فى الأقصر مقابل 41 درجة اليوم، و41 درجة فى أبو سمبل وإدفو مقابل 42 درجة اليوم، وتظل درجة الحرارة فى أسوان ثابتة عند 41 درجة خلال اليومين.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة غدًا على أغلب أنحاء الجمهورية وتكون درجة الحرارة فى المدن الرئيسية والمحافظات المصرية غدًا كما يلي: