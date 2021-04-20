شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مصرع وإصابة 4 عمال من المنيا في حريق دير حارة الروم بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الأنبا أغاثون، أسقف إيبارشية مغاغة والعدوة للأقباط الارثوذكس بالمنيا، بيانا اليوم الثلاثاء، يوضح من خلاله، تفاصيل وفاة شابين وإصابة اثنين أخرين، من شباب عزبة «أبوغطاس»، بمركز العدوة، في نطاق الإيبارشية، والذين تعرضوا لحريق مبني كانوا مقيمين به ويتبع دير الأمير تادرس للراهبات«بحارة الروم.

وأوضح الأنبا أغاثون، أن الشابين المتوفيين هما: أبانوب موريس صدقي، محروس عاطف محروس، أما زميليهما المصابين فهما: أبانوب رضا سيف، ملاك كريم سمير، والمصابين حاليا بمستشفي احمد ماهر التعليمي بالقاهرة

وأكد أسقف مغاغة والعدوة، في بيانه الصادر عنه اليوم الثلاثاء، أنه تم تكليف القمص عزرا فنجري، وكيل المطرانية، بالتوجه إلى مستشفى «أحمد ماهر التعليمي» والنيابة بالقاهرة، لمتابعة الحادث، ورافق وكيل المطرانية، القس أخنوخ عوض، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بعزبة أبوغطاس، مسقط رأس الضحايا والذي توجه للقاهرة بمجرد وقوع الحادث.

وانهي أسقف مغاغة بيانه بالدعاء بالراحة للمتوفيين والشفاء العاجل للمصابين، مبديا الاستعداد لمساندة مطرانية مغاغة للأهالي في محنتهم.

تعود تفاصيل الواقعة لنشوب حريق بمبني بالقاهرة، يتبع دير «الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم»، ويقع المبني خارج أسوار الدير، وهو مبنى مخصص لسكن عمال الدير.

وقالت الأم أدروسيس، رئيسة الدير في بيان لها، إن الحريق نتج عن انفجار أنبوبة بوتاجاز، وأسفر عنه وفاة اثنين من العمال وإصابة اثنين آخرين.

وقد سارعت قوات الإطفاء وأجهزة الشرطة إلى مكان الحريق ونجحت في السيطرة عليه.

وتوجهت رئيسة الدير بالشكر لوزارة الداخلية ومحافظة القاهرة، على تجاوبهم بحرص واهتمام في هذا الحادث، مضيفة: كما أننا نشهد بمحبة جميع جيران الدير، ونشيد بموقفهم البطولي الذي أظهروه فور وقوع الحادث.

بيان ايبارشية مغاغة والعدوة

الشابين المتوفيين بحريق دير حارة الروم