شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إجراء جراحة دقيقة في المخ .. شفاء مسجون من شلل نصفي في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شفاء مسجون من شلل نصفي تام بالجانب الأيسر، نتيجة تجمع دموي تحت الأم الجافية بالمخ RT Ch. S.D.H ، وأصبحت حالتة الصحية جيدة وقادر علي الحركة تماماً، وذلك بعد قيام الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفي الزقازيق العام الجمعة الماضي، بإشراف الدكتور وائل المسلمي أستاذ جراحة المخ والأعصاب، ومشاركة الدكتور السيد صباح محمد مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، والدكتور عماد عبد القادر أخصائي التخدير، وهيئة التمريض بقسم العمليات بالمستشفي، بإجراء جراحة دقيقة للمسجون بالمخ، وذلك في ضوء إهتمام الدولة بالرعاية الصحية لجميع المواطنين، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والسكان، لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين بقطاع السجون.

وأضاف أنه تم إجراء الجراحة بعد توقيع الكشف الطبي علي المريض، وإجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة له، وذلك بالتنسيق بين قطاع السجون ومديرية الشئون الصحية بالشرقية لإجراء الجراحة الدقيقة للمريض، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له، لافتا إلى أن العملية الجراحية تمت بنجاح.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين بجميع فئات المجتمع علي حد سواء، مقدماً الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفي، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.