شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يهنئ مدير منطقة الضرائب العقارية الجديد بمنصبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمكتبه بالديوان العام، حاتم إبراهيم جبر، مدير منطقة الضرائب العقارية الجديد، لتهنئته بمهام منصبه الجديد داخل محافظة الشرقية، متمنياً له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل داخل منطقة الضرائب العقارية بالمحافظة.

واطلع المحافظ على خطه عمل المنطقة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على ضرورة الإستمرار في زيادة معدلات تحصيل المستحقات من المنشآت العامة والتجارية لتعظيم موارد الدولة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين، وكذلك أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة ومديرية الضرائب العقارية ،وجميع الجهات المعنية والمديريات الخدمية والهيئات ،لتذليل كافة العقبات المتعلقة بإنهاء مصالح المواطنين.

من جانبه أوضح حاتم إبراهيم جبر مدير منطقة الضرائب العقارية في الشرقية، أن المنطقة جادة في وضع خطة عمل للإرتقاء بمستوي أداء العاملين بالمنظومة الإدارية، بالمنطقة، وتكثيف برامج التدريب والتطوير للجان التحصيل، والتشديد على ضرورة التحصيل من كافة الكيانات والممولين دون استثناءات، بالإضافة إلى رصد السلبيات والعمل على إيجاد حلول حقيقية لها لتحسين مستوي العمل.